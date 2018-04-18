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İl Sağlık Müdürümüzden Hastane Ziyareti.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker HANCİ, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi gören ve yatan hastaları, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

İl Sağlık Müdürümüzden Hastane Ziyareti.
18 Nisan 2018 Çarşamba 12:57

Gerçekleşen ziyarete Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Turan ŞENER de eşlik etti. Hastalarla tek tek ilgilenen Sağlık İl Müdürü Dr. İlker HANCİ, Hastane Başhekimi Opr. Dr. Turan ŞENER 'den hastalar hakkında bilgiler aldı. Hasta ve yakınları ile bir süre sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ayrıca hastane personeli ile sohbet etti. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Hasta ve Çalışan memnuniyetindeki artış çalışma azmimizi daha da artırdı.

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