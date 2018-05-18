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İFTARDAN SONRA AÇIĞIZ

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı merkezimiz ramazan aynda hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için iftar sonrası haftada iki gün AÇIK OLACAK.

İFTARDAN SONRA AÇIĞIZ
18 Mayıs 2018 Cuma 15:48

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı merkezimiz ramazan aynda hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için iftar sonrası haftada iki gün ( Mayıs Ayında Çarşamba-Perşembe, Haziran Ayında Salı -Perşembe )  saat 20:00 ile 22 00 arası bir nöbetçi hekim ile birlikte üc hekim poliklinik hizmeti vererek Bayburt lu vatandaşlarımızında hizmet sunacaklardır.Ramazan süresince vatandaşlarımız Ağız Diş Sağlığı Merkezimize başvurarak hizmetten faydalanabileceklerdir.

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