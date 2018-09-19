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Erzurum Eczacılar Odası Bölge Başkanlığı heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bölge Başkanı Eczacı Hakan Özcan ile ziyaretine gelen heyet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim seferberliği çağrısı kapsamında başlatılan yerli ve muadil ilaç kampanyası hakkında Vali Pehlivan’a bilgiler verdi.

Erzurum Eczacılar Odası Bölge Başkanlığı heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.
19 Eylül 2018 Çarşamba 14:06

Vali Pehlivan, bir süre makamında görüştüğü heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarette Erzurum Eczacılar Odası Bölge Başkanlığı Genel Sekreteri Uzman Eczacı Haluk Yaşar, Bayburt Eczacılar Odası Başkanı Ahmet Aker, Yönetim Kurulu Üyeleri Eczacı Emre Bayrak ile Fatih Ocaklı da yer aldı.

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