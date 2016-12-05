ENGELLİ VATANDAŞLAR ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli vatandaşlar onuruna resepsiyon düzenlendi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLENDİ
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 Merkezde kalan vatandaşlara görme engelli müzisyen Bilal Göregen tarafından mini konser verildi.
Resepsiyon öncesinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hayati Murat Köse, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 38 engelli vatandaşın ikamet ettiğini bildirdi. Merkezde bakım gören vatandaşların tüm masraflarının devlet tarafından karşılandığını aktaran İl Müdür Vekili Köse, “Kuruluşumuz 24 saat hizmet vermektedir. Sosyal devlet anlayışının anlamını tam olarak bulduğu bu kurumlara, böyle imkanları sağlayan tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu ise resepsiyon dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Çeşitli zamanlarda merkezi ziyaret ettiğini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Burada kalan vatandaşlarımızın yüzlerini gülerken gördüğüm zaman bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.
Engelli vatandaşlar için son yıllarda hayata geçirilen uygulamalardan bahsederek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak yapılan bu yatırım ve çalışmaları ilimizde de görmek kadar mutluluk verici bir şey yok. Engelli olmak sosyal hayattan dışlanmak olarak anlaşılmamalı. Engelli olmak; engelleri aşarak sosyal hayata daha etkin katılmak olarak anlaşılmalı.” ifadelerini kullandı.
Vali İsmail Ustaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli programlar hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 24 saat esasına göre merkezde görev yapan personellerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında sinevizyon gösterimi yapıldı. Görme engelli müzisyen Bilal Göregen’in verdiği mini konser sonrası verilen ikramla resepsiyon sona erdi.
Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen resepsiyona Vali İsmail Ustaoğlu, Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Zeynep Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hayati Murat Köse ve merkezde kalan vatandaşlar ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 
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