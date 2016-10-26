Ekim Ayı Meme Kanseri Stant Etkinlikleri

*“Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri” ayı olması münasebetiyle meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görünen kanser türüdür. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan kanserle mücadelede halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Ekim 2016 tarihinde ilimiz merkezinde bulunan Cumhuriyet caddesi Yakutiye Camisi (Yeni Cami) önünde Sağlıklı Yaşam aracı üzerinde stant açılarak Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlu hekimi ve ketem hemşireleri tarafından halka yönelik olarak Genel Kanserler ve bayanlara yönelik olarak da “meme kanseri nedenleri, belirtileri, tarama, koruma ve erken tanı” konuları hakkında bilgiler verilerek konu ile ilgili 1200 adet broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca kanser taramalar için bayanları ve sigara bırakmak isteyenleri ise Sigara Bırakma Merkezi KETEM ’ne yönlendirilmesi yapılmıştır.
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,
PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bayburt’ta meme kanseri bilinçlendirme standı açıldı
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