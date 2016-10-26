Ekim Ayı Meme Kanseri Stant Etkinlikleri

Bayburt’ta meme kanseri bilinçlendirme standı açıldı

ayı olması münasebetiyle meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görünen kanser türüdür. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan kanserle mücadelede halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıylatarihinde ilimiz merkezinde bulunan Cumhuriyet caddesi Yakutiye Camisi (Yeni Cami) önünde Sağlıklı Yaşam aracı üzerindeaçılarak Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezisorumlu hekimi ve ketem hemşireleri tarafından halka yönelik olarakve bayanlara yönelik olarak da “konuları hakkında bilgiler verilerek konu ile ilgiliadet broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca kanser taramalar için bayanları ve sigara bırakmak isteyenleri ise Sigara Bırakma Merkezi’ne yönlendirilmesi yapılmıştır.