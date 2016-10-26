Ekim Ayı Meme Kanseri Stant Etkinlikleri

Bayburt’ta meme kanseri bilinçlendirme standı açıldı

Ekim Ayı Meme Kanseri Stant Etkinlikleri
banner330
*“Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri” ayı olması münasebetiyle meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görünen kanser türüdür. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan kanserle mücadelede halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Ekim 2016 tarihinde ilimiz merkezinde bulunan Cumhuriyet caddesi Yakutiye Camisi (Yeni Cami) önünde Sağlıklı Yaşam aracı üzerinde stant açılarak Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM)  sorumlu hekimi ve ketem hemşireleri tarafından halka yönelik olarak Genel Kanserler ve bayanlara yönelik olarak da “meme kanseri nedenleri, belirtileri, tarama, koruma ve erken tanı” konuları hakkında bilgiler verilerek konu ile ilgili 1200 adet broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca kanser taramalar için bayanları ve sigara bırakmak isteyenleri ise Sigara Bırakma Merkezi KETEM ’ne yönlendirilmesi yapılmıştır.
 
 
 
BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,
PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLEMESİ 11. ETAP MÜRACAATLARI BAŞLADI
Sonraki Haber
Bayburt Emniyet Müdürlüğünde Görev Değişikliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.