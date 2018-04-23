 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor

Hayata ilk adım attığımızda ve gözümüzü ilk onlara açtığımız ebeler, anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olmasına karşın, çalışma şartları ve ekonomik sebeplerle tükenmişlik içinde yaşıyor.

Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
23 Nisan 2018 Pazartesi 13:55

Ülkemizde bebek ölümlerinin önemli ölçüde azalmasında büyük bir paya sahip olan ebelerle ilgili yaptığımız araştırma raporundan çıkan sonuç çalışanlardaki tükenmişliği ve çalışma şartlarındaki memnuniyetsizliği ortaya koyuyor. Çalışma koşullarından memnun olmayan çalışan oranı yüzde 82,47, çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 47,24 olarak tespit edildi. Bu oranlar, üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuçtur.

Eldeki tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen (% 70,11), fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri (% 68,06), ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları (% 40,29), kendilerine (% 87,95) ve ailelerine (% 81,28) yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu (% 81,2) ve bütün bunların yaşam kalitelerini (yaşam kalitelerinden memnun olmayanların oranı % 74,39) ve memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir. (Tükenmişlik oranı % 25,52)

Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının önemli bir oranını oluşturan ebelerimizin sorunları bir an önce giderilmeli, seslerine kulak verilmelidir. Tüm ebelerin günlerini kutluyor, sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz.

   Fikret LÖK OĞLU  Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Robot yarışmasında 1. lik ödülünü kazandı.
Sonraki Haber
Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, Bayburt’ta ziyaretlerde bulundu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.