Dünya Engelliler Gününde program düzenlendi

Programa Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, Demirözü Kaymakamı Zihni Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, kamu kuruluşlarının amirleri, engelli yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Engelli öğrenciler tarafından hazırlanan 15 Temmuz gösterisinin ardından konuşan Bayburt Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Murat Hayati Köse engellilerin yaşadığı zorlukları anlatarak, “Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere devletimiz bakanlıklar eliyle birçok engellimize yardım etmekte ve çeşitli destekler vermektedir. Bugün Bayburt’ta evde bakım ücreti alan 724 kişi yaklaşık 700 bin lira alıyor. Sosyal destek alan 82 kişi yaklaşık 65 bin lira destek alıyor. Bu bağlamda yıllardır engelli vatandaşlarımıza hizmet eden bir eğitimci olarak şunu ifade etmek istiyorum; ‘Ne olur engellilere engel olmayın.” diye konuştu.Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gönderdiği mesajların okunmasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Mete Memiş ise, engelliler gününün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını dilediğini ifade etti.Vali İsmail Ustaoğlu’da 3 Aralık’ın 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan bir kararla Engelliler Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak kararın 1993 yılında BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından engelli vatandaşların haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacıyla çalışılması gerektiğinin dünyaya duyurulduğunu bildirdi.Türkiye’nin her alanda gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerinin sadece ekonomik açıdan değil, toplumsal refah ve gelişmişlik bakımından da son derece önemli olduğunu dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Toplumun hiçbir kesiminin ayırt edilmeksizin bu refah düzeyinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak vatandaşlarımızın devletine ulaşılabilir olması anlamında ayrı bir önem arz etmektedir. Toplumdaki dezavantajlı bireylerimize sunacağımız hizmetler var olan bu refahtan her vatandaşımızın eşit şekilde yararlanması noktasında atacağımız adımlar için adeta bir ayna vazifesi görecektir. Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de, topluma da önemli görevler düşmektedir.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, kendisinden örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Devletimizin engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak son yıllarda yapmış olduğu çalışmaları hepimiz yakından hem takip ediyor hem de biliyoruz. Tabiri caizse Cumhuriyet tarihinde devrim niteliğinde yer alacak çalışmalara imza atılıyor. Özellikle 2005 yılında yapılan mevzuat değişiklikleriyle engelli vatandaşlarımızla ilgili yapılan düzenleme gerçekten ‘Sosyal Devlet’ ilkesinin daha kapsamlı bir şekilde uygulanması noktasında çok güzel bir örnektir. Bunu özellikle ifade etmemin bir nedeni var. Ailesinde engelli kardeşi olan birisiyim. Bunu yakinen biliyorum. Onun yüzünün gülmesi benim için çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü biz inanıyor ve biliyoruz ki; aslında onlar engelli değil, onlara engel koyan bizleriz.”“Biz görme engelli vatandaşlarımız için gerekli trafik düzenlemesini düzgün yapmazsak onun önüne engel koymuş oluruz. Yürüme alanlarımızı ve kaldırımlarımızı, yürüme engelli bir vatandaşımıza göre düzenlemezsek burada onlara biz engel koymuş oluyoruz. Ama şunu gururla söylemem gerekirse son yıllarda ülkemizde bu anlamda yapılan çalışmalar çok özel bir anlam ifade ediyor.”Engelli öğrenciler, konuşmaların ardından önceden hazırladıkları gösterilerini sundu. Program özel bir televizyon kanalında yayınlanan şov programına katılarak ismini duyuran görme engelli Bilal Göregen’in salonda bulunanlara verdiği konserle sona erdi.