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Demirözü ilçesine entegre hastane yapılıyor.

Bayburt,Demirözü ilçesine yapılacak olan entegre Hastane için şubat’ta ihaleye çıkılacak.

Demirözü ilçesine entegre hastane yapılıyor.
17 Ocak 2020 Cuma 11:44

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer yaptığı açılamada:

Bir Hükümet Yatırımı Olan 10 Yataklı Entegre Hastanemiz.

13 Eylül 2018'de temeli atılan müteahhit firmanın tavsiye kararı almasından dolayı ertelenen, yapılan girişimler sonucu 04.02.2020 tarihinde tekrar ihaleye çıkacaktır. Süreçte emeği olan Milletvekilimiz, Valimiz, İl Başkanımız, İlçe Kaymakamımız. İlçe Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyemize İlçemiz Halkına Vekaleten Teşekkür Eder, Muhabbetlerimi Sunarım.

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