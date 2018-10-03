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ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN STAND AÇILDI

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, için stant açıldı.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN STAND AÇILDI
03 Ekim 2018 Çarşamba 14:56

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması amacıyla Bayburt İl sağlık Müdürlüğü tarafından halka yönelik farkındalık oluşturmak amaçlı cumhuriyet caddesinde stant açılmıştır. Stantı ziyaret eden İl Sağlık Müdürümüz sayın Dr. İlker HANCİ konu hakkında vatandaşlar ile sohbet ederek kadın erkek fırsat eşitliği konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen stanta Bayburtlu kadınlar yardımlaşma ve dayanışma derneği de ziyaret te bulunarak desteklerini ilettiler.

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