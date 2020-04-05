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Bayburt’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları’na uymayanlara ceza kesildi.

Bayburt’ta yeni tip koronavirüs Kovid-19’un tehlikeli sonuçlarından vatandaşları korumak ve virüsün toplum içerisinde yayılımının önlenmesine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince denetimler devam ediyor. Kovid19’la mücadeleye yönelik alınan kararlar bu doğrultuda esnetilmeden hayata geçiriliyor.

Bayburt’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları’na uymayanlara ceza kesildi.
05 Nisan 2020 Pazar 14:20

Vatandaşların topluca bir arada bulunduğu ve hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirmesiyle faaliyetlerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici ara verilen işletmelerde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimler sonucu kurulun 2020/6 sayılı kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen Türker Kıraathanesi, Şentürk Kıraathanesi, Dostlar Kıraathanesi ile Filiz Çayevi adlı işletmelere toplam 12 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında işletmelerde bulunan 22 kişiye ‘Emire Aykırı Davranışta Bulunmak’tan 8 bin 624 lira, bir vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca 300 lira idari para cezası uygulandı.  

İl genelindeki denetimler işletmelerle sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü kimselerin ikametlerini terk etmelerini sınırlandıran ve yolcu taşımacılığını düzenleyen genelgelerine göre de 5 kişiye tedbirlere aykırı davranmaktan, 1 kişiye de fazla yolcu taşımaktan Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

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