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Bayburt’ta COVİD-19 Aşılaması Başladı

Bayburt’ta Covid-19 aşısı ilk kez sağlık personellerine uygulanmaya başladı.

Bayburt’ta COVİD-19 Aşılaması Başladı
15 Ocak 2021 Cuma 15:50

Konu ile ilgili Bayburt Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yapılan kontrollerden sonra COVİD-19 aşıları Bayburt Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde oluşturduğumuz Aşı Polikliniklerinde uygulanmaya başlamıştır.

Devlet Hastanemizde İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker Hancı, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turhan Şener ve Sağlık yöneticileri sağlık çalışanlarımız COVİD-19 aşısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürümüz Tüm Sağlık Çalışanlarının ve vatandaşlarımızın COVİD-19 aşısı olması yönünde tavsiyede bulundu.

Risk gurubu aşılamalarında ilk sıradaki sağlık çalışanlarının aşılamaları yapılacaktır. 

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