BAYBURT’TA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle etkinlik yapıldı.

BAYBURT’TA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
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“3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi fiziksel hareketsizliğin azaltılabilmesi, toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla tüm sağlık personellerine, Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencileri ve halka yönelik olarak “ Her Gün 10.000 Adım” temalı etkinlik “03 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’ de Şehit Recep Eşiyok Orta okulu önünde toplanılarak Bayburt İl Sağlık Müdürü V. Ersagun Tunç GÜLMEZ, Bayburt Halk Sağlığı Müdür V. Ekrem HATİPOĞLU, Bayburt Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreter V. Dt. Mahmut MEMİŞ, Şube Müdürleri. Sağlık çalışanları, öğrenciler ve halkın katılımıyla başlayarak polis okulu yanındaki köprüden geçilerek Rabia Kadıoğlu parkı güzergâhından ilerleyerek itfaiye kavşağına kadar yürüyüp tekrar aynı güzergâhtan geri dönerek Şehit Recep Eşiyok Ortaokulunun bahçesi önünde toplanılarak katılımcılara meyve ve su ikramı ile yürüyüş sonlandırılmıştır.           
 
 


 
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,
PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
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