Bayburt Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilen Aktif Yaşlılık Projesi Tamamlandı

Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve sekiz hafta boyunca devam eden, "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" konulu proje son hafta etkinliği ile tamamlandı.

"Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" konulu projenin son hafta etkinliğine Bayburt Valisi Sayın Cüneyt EPCİM, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Haluk AKKOYUNLU, Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARİKAYA ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIRIM ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Üstün Türker tarafından yürütülen, Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje Dersi kapsamında ve gönüllü öğrencilerin katılımı ile uygulanan proje etkinlikleri Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde kalan yaşlılar, sekiz haftalık proje sürecinde haftada iki gün olmak üzere; projede görevli Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri ve gönüllü öğrencilerin rehberliğinde fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinliğe katıldı. Yaşlıların, el-göz koordinasyonunun sağlanması, odaklanma yetilerinin gelişmesine katkı sağlayan, fiziksel yaşamı destekleyici ve aynı zamanda eğlenmeye yönelik Bocce, Mölkky, Dart ve Futbol gibi oyunların da öğretildiği projeye, yirmi gönüllü yaşlı katıldı.

Huzurevi sakinlerinin durağan bir yaşamdan uzaklaştırılarak aktif yaşlılık sürecine katılımlarının sağlanmasına yönelik uygulanan projede; gerçekleştirilen aktivitelerin yaşlıların yaşam doyum düzeylerine etkileri incelendi. Yaşlılığın yanı sıra birçok hastalıkla da mücadele eden huzurevi sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen projede; sosyal ve psikolojik açıdan desteklenen yaşlıların, gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel olarak güçlenmesi, kendi aralarında ve çevreye dönük iletişimlerinin gelişmesi sağlandı.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe katılan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Öğr. Gör. Üstün Türker’den proje hakkında bilgi aldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Epcim ve Rektör Coşkun yaşlıların oynadığı Bocce, Mölkky ve Dart oyunlarına da eşlik ettiler.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.