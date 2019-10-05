Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Kapsamında yüzlerce kişinin katıldığı ‘Sağlığa İnan, Yürümeye Devam’ adlı yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda kurulan ‘Sağlık’ ve ‘Çevre’ temalı standlarla başlayan iki günlük etkinlik programı çerçevesinde gerçekleşen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte tüm birimlerden idareciler, akademik ve idari personellerin yanı sıra öğrenciler katıldı. Yüzlerce kişinin katılımıyla tamamlanan yürüyüş etabı kapsamında Bâbertî Külliyesi içerisindeki bir rota izlendi. Rota belirlenirken Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadeleye yönelik ‘günlük 10.000 adım’ önerisi dikkate alındı.



Bireysel bir sorundan daha çok temel halk sağlığı sorunu olan obeziteye karşı birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın hedeflendiği etkinlikler kapsamında tüm standlarda toplamda 2714 kayıtlı kişiye ulaşıldı. Kayıt dışı ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 3500 kişiyle bire bir temas kurulan etkinliklerde ayrıca Bayburt’un tüm kesimlerine hitap eden geniş bir temsiliyete erişildi.



İki günlük etkinlikleri yerinde takip ederek sosyal farkındalığa dikkat çeken, standlarda tansiyon ve beden kitle endeksi testlerini yaptıran, çevre ve anatomi konulu sunumları dinleyen Rektör Coşkun, yürüyüşteki yerini alarak korteje öncülük etti. Etkinlikler hakkında konuşan Rektör Coşkun, obezitenin tüm dünyada büyük çaplı insani sorunlar kapsamında tartışıldığını ifade ederek, mevcut ölüm oranlarındaki payına dikkat çekti. Bayburt Üniversitesi olarak sosyal farkındalık ve bilgilendirme sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurgulayan Coşkun, hareketli ve canlı kampüs vizyonlarının bu bağlamda dinamik bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Coşkun, yürüyüşe katılarak sosyal sorumluluk bilincine ortak olan öğrencilere, akademisyenlere, idari personele ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen koordinatörlere teşekkür etti.