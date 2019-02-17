 ﻿
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
0
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
0
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
0
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
banner399

Bayburt Üniversitesi, Sağlık Eğitimini Tam Donanımlı Ambulansla Güçlendirdi

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin pratik eğitim görmesi için satın alınan tam donanımlı ambulans, ders çıktılarının kalite standartlarını üst basamaklara taşıyacak.

Bayburt Üniversitesi, Sağlık Eğitimini Tam Donanımlı Ambulansla Güçlendirdi
17 Şubat 2019 Pazar 15:19

Sağlık eğitimi süreçlerinde kullandığı arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve maketlerle öne çıkan Bayburt Üniversitesi, tam donanımlı ambulansla birlikte çağın standartları yakaladı.

Tüm bölüm ve programların kullanımına sunulan ambulansa ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sağlık gibi yüksek hassasiyet ve pratik deneyim gerektiren bölümlerde, gerçek vakalar ve materyallere hakim olmanın fark yarattığını söyledi.

Coşkun, tam donanımlı Ambulansın üniversiteye kazandırılmasında büyük yardımları olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal’a özel teşekkürlerini sunarak, öğrencilere ve birimlere hayırlı olmasını diledi.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.