Bayburt Türk Sağlık-Senden Dilekçe Kampanyası

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezinin başlatmış olduğu Sağlık Bakanlığı personellerinin almakta ek ödemelerin artırılması yönündeki dilekçe kampanyasını Bayburtta görev yapan tüm Sağlık Bakanlığı personellerini ziyaret ederek başlatılmıştır.

Bayburt Türk Sağlık-Senden Dilekçe Kampanyası
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Bayburt Türk Sağlık-Sen İl Temsilcisi Şahin Midilli; Genel merkezimiz birkez daha çalışanların yanında olduğunu gösteren bu özlük hakkının iyileştirilme çalışması Bayburtta görev yapan tüm personeller tarafından ilgi ile karşılanmış olup dilekçelerimizi toplamaya başladık. İnşaallah hayırlara vesile olacak olan bu çalışma ile çalışanlarımız hakettikleri özlük ve sosyal hakları daha iyi bir düzeye getirilir. Dilekçe kampanyamıza destek veren tüm personellere genel merkezimiz adına bizzat teşekkür ediyorum.

Etiketler; #Bayburt Türk Sağlık-Sen
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