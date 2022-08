BAYBURT'TA 2002 VE 20222 YILLARI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALRI ANLATTI

AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Yolcu, "2002 yılından itibaren ilimizde sağlık alanında 14 fiziki binanın yapımı tamamlanmış ve bu alana 232 milyon 300 bin Türk Lirası kaynak harcanmıştır." dedi.

BAYBURTGÜNDEM- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkan Yardımcısı ve İl İnsan Hakları Başkanı Temel Yolcu, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta yapılan sağlık çalışmalarını anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısı konuşan İl Başkan Yardımcısı Yolcu, 2002 yılında 78 bin nüfusu bulunan Bayburt’ta 12 uzman ve 39 pratisyen doktorun hizmet verdiğini, yapılan yatırımlarla 2022 yılında 84 bin nüfuslu Bayburt’ta bu rakamın 57 uzman doktor ve 75 pratisyen doktora çıkarıldığını, böylelikle 2002 yılında Bayburt’ta bin 529 kişiye 1 doktor düşerken 2022 yılında 653 kişiye 1 doktor oranıyla kişi başına düşen doktor sayısında ciddi bir artış sağlandığını söyledi.

14 Ağustos 2001 yılında kurulan ve 3 Kasım 2002 yılında iktidar olan AK Parti’nin ülke siyasi hayatında 21 yılını geride bıraktığını belirten eden Yolcu,

“21 yıldır milletimizle bütünleşmiş bir partinin mensubu olarak bu anlamlı günün gururunu yaşıyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin iradesiyle iktidara gelen Partimiz, sürekli hizmet üreterek milletimizin gönlündeki yerini korumayı başarmış ve büyük projeler hayata geçirmiştir.” İfadelerini kullandı.

“AK Parti hükümetleri olarak insanımıza verdiğimiz sağlık hizmetlerini devletimizin sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz.” diyen Temel Yolcu,

hastanelerin, modern imkanlara ve fiziki şartlara uygun, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından birinci sınıf hastaneler haline getirdiklerini söyleyerek açıklamasında şunları kaydetti: “Bu çerçevede 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburtumuzda sağlık alanında büyük işler başarmış durumdayız.

2002 yılından itibaren ilimizde sağlık alanında 14 fiziki binanın yapımı tamamlanmış ve bu alana 232 milyon 300 bin Türk Lirası kaynak harcanmıştır.

2002 yılında 78 bin nüfusu bulunan Bayburtumuzda 12 uzman ve 39 pratisyen doktor hizmet verirken, yapılan yatırımlarla 2022 yılında 84 bin nüfuslu ilimizde bu rakam 57 uzman doktor ve 75 pratisyen doktora çıkarılmıştır. Bu noktada 2002 yılında memleketimizde bin 529 kişiye 1 doktor düşerken 2022 yılında 653 kişiye 1 doktor oranıyla kişi başına düşen doktor sayısında ciddi bir artış sağlanmıştır.

Bir diğer önemli başlıklarımızdan biri olan evde sağlık hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Bu gün yatağa bağımlı hastalarımızın hastanede yapılması zorunlu olmayan tedavilerine yönelik vatandaşlarımızın ayağına giderek evlerinde sağlık hizmeti sunar hale geldik. 2010 yılında başlattığımız bu hizmet kapsamında bugün 718 vatandaşımıza evde sağlık hizmeti sunduk.

İktidarımız döneminde,

150 milyon Türk Lirası yatırım bütçeli 200 yataklı yeni Devlet Hastanemiz yapıldı. Bu yatırımla 100 olan yatak sayımız 200’e çıkarılmıştır. 2002 yılında 3 yoğun bakım yatak sayısı varken bu gün bu rakam 39’a yükselmiştir. Yine bizden önce 9 olan diyaliz sayımız 21’e çıkarılmıştır. Ultrason cihazımız hiç yoktu. Şuan hastanemizde 9 adet Ultrason cihazımız mevcut. Bayburtumuza birinci sınıf sağlık hizmetleri getirdik. Her hekime bir oda prensibi ile muayene oda sayısını 67’ye çıkardık. Bu sayede muayene sayısını 216 binden, 691 bine ulaştırdık. Ayrıca 2010 yılında uygulamaya koyduğumuz aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirdik. 2020 itibarıyla Bayburt’ta 33 aile hekimimiz hizmet vermektedir.

Ayrıca, Bayburt Devlet Hastanesine 6 milyon 890 bin TL yatırım bedeli ile ek bina yapılarak kapasite artırımı sağlandı.

Sağlık Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası yapımına 13 milyon 50 bin TL,

1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve KETEM’e 6 milyon 360 bin TL,

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yapımına 5 milyon 600 bin TL,

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet binası yapımına 9 milyon TL,

2 milyon 592 bin TL yatırım bedeliyle 2011 yılında inşasına başlanan ve 2012 yılında hizmete giren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, bugün 14 hekimimizle birlikte 66 personelle siz sevgili vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor.

Merkez Eğitim Tipi Toplum Sağlığı Merkezi yapımına 438 bin TL,

Aydıntepe İlçe Hastanesi yapımına 12 milyon TL,

Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezi yapımına 4 milyon 598 bin TL,

Demirözü İlçe Hastanesi yapımına 12 milyon TL,

Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi yapımına 4 milyon 675 bin TL,

Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi Lojmanı yapımına 574 bin TL,

Demirözü Gökçedere Aile Sağlığı Merkezi yapımına 390 bin TL,

Çeşitli bakım onarım maliyetlerine 5 milyon TL olmak üzere toplamda 232 milyon 300 bin TL yatırım yapılmıştır.

Şunu belirtmek isterim ki;

İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yeni hastaneler inşa ederken mevcut hastanelerimizin bakımını yapıyor, Bayburt ilimizin sağlık personeli ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz.

Öyle ki; 2002 yılında memleketimizde 512 sağlık personeli hizmet verirken, yapılan yatırımlarla 2022 yılında bu rakam bin 323 sağlık personeli sayısına çıkarılmıştır.

Yine acil durumlarda vatandaşlarımızın imdadına yetişmek için 2002 yılında 1 adet olan 112 Acil İstasyon sayısını bu gün 8’e yükseltmiş durumdayız. Bizden önce 4 adet olan ambulans sayısını 33’e çıkardık. Kar paletli ve helikopter ambulans yatırımlarımızla hastalarımıza her koşulda ulaşabilmenin önünü açtık. 2002 yılında Bayburt kırsalının yalnızca üçte birine Acil Sağlık Hizmeti verilirken, bugün Bayburtumuzun her köşesine Acil Sağlık Hizmetinin ulaşması için her türlü imkana sahip durumdayız.

MR konusunda da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bizim iktidarımız öncesinde MR ve BT cihazları memleketimizde mevcut değildi. Hastalarımız başka illere sevk edilmek durumunda kalınıyordu. Bu cihazları temin ederek, bu sebeple başka illere yapılan hasta sevklerine son verdik.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki; AK Parti iktidarından önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar vardı. Parası olmayan vatandaşlarımızın hastane kapılarından geri çevrildiği, bebeklerin ve cenazelerin rehin tutulduğu bir Türkiye vardı. Artık o günleri ülke ve Bayburt olarak geride bıraktık. Yaptığımız yatırımlarla hizmet kalitesini ve ulaşa bilirliği artırarak vatandaşlarımızın hak ettiği sağlık hizmetlerinden en üst seviyede faydalanmasını sağladık.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken

Son 20 yılda 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık ve kazanan ülkemiz, vatandaşımız oldu.

İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır.”