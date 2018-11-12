Sağlık Sen Bayburt Şubesi 3.Olağan Genel Kongresi yapıldı

Sağlık Sen Bayburt Şubesi 3.Olağan Genel Kongresi Şair Zihni Kültür Merkezinde gerçekleşti

Üye Sistemi ile ve 523üyenin katılımıyka girilen seçimlerde Fikret Lökoğlu ve Cemil Demir aday olarak yarıştı

Yapılan seçimler sonrasında 287 oy alan Cemil Demir Sağlık Sen Bayburt Şubesi yeni başkanı olurken eski başkan Fikret Lökoğlu ise 236 oy aldı

Seçimler sonrası teşekkür konuşması yapan Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir;"Seçimler öncesi bizi desteklayip bizi zirveye çıkaran arkadaş, eş, dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu sonuçların İlimize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi