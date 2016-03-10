BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Zülkarni Özbek eşliğinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla “Sağlık Çalışanı Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Yürüyoruz” slogan yazılı pankart ile yürüyüş yaptılar.

BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Dr. Zülkarni Özbek;
“8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü” olması münasebetiyle “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi” temalı Cumhuriyet caddesi üzerinde Yakutiye cami (Yeni Cami) önünde stant açılarak bayanlara ve vatandaşlara yönelik olarak “Pulmoner, KOAH, Tuz Tüketimin Azaltılması ve Genel kanserler ve Kadın Kanserleri” konularında halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler dağıtılıp daha sonra bayanların Kadınlar Günü kutlayarak birer canlı gül ve şal hediye ettik.
 
Daha sonra Saat kulesi önünde toplanılarak “Sağlık Çalışanı Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Yürüyoruz” slogan yazılı pankart açılarak yapılan yürüyüşe Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hulki Aşır, Halk Sağlığı Şube Müdürleri, sağlık çalışanları ve ailelerinin katılımıyla Cumhuriyet caddesinde başlayan yürüyüş öğretmenler evi önünde son bularak katılımcılara kuru pasta ve çay ikram edilmiştir.”
 

Etiketler; #kadınlar günü
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