BAYBURT DEVLET HASTANESİNE,“ SOSYAL DESTEK PROJESİ “ KAPSAMINDA RENKLİ ULTRASON DOPLER GÖRÜNTÜLEME CİHAZI HİBE EDİLDİ

“ Sosyal Destek Projesi “ kapsamında cihazı hediye ettiklerini belirten Emekli TSK Mensubu Bayburtlu Yazar Atilla Güler ; “ Bir Düşünürün ifadesi ile Başarılı takımın pek çok eli ama bir beyni vardır. Bu beyin de birlikte düşünmeyi ve başarıyı hedefler”.

Medeniyetin ve Teknolojinin, sevdalısı olduğum Memleketim Bayburt ve Bayburtluya ulaştırılması için bir ekip olarak yürüttüğümüz çalışmada başta Yıldız Rotary Kulübü olmak üzere, Sosyal Destek Projelerine büyük katkıları olan değerli dostlarımın da destekleri ile gerçekleştirdiğimiz bir projeyi bu gün sonuçlandırmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yıldız Rotary Kulüp tarafından başlatılan Sosyal Destek Projesi kapsamında, bir kısım iş adamlarımızın da önemli maddi katkıları sonucunda yaklaşık 140.000.00 TL değerinde Renkli Ultrason Dopler Görüntüleme Cihazı hibe işlemi gerçekleştirilmiştir. Tüm Hastalarımıza inşallah Şifa olur.”

Söz Konusu Cihazın Bayburt Devlet Hastanesine kazandırılmasında ve Projenin hayata geçirilmesinde çok önemli katkıları olan; Ankara Yıldız Rotary Kulübü Başkanı Kemal Özberk’e,Önceki Başkanlarından Deniz Karaboncuk’a ve tüm kulüp yetkililerine,maddi desteklerinden dolayı Sezerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sezer’e,Real İlaç Firması Genel Müdürü Aydın Dumlu’ya,Öztekin Savunma Sanayi Ticaret Genel Müdürü Tolga Öztekin’e,İş Adamı Mehmet Aktarlı’ya huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca bu süreçte ve her safhasında desteklerini esirgemeyen Bayburt Valimiz İsmail Ustaoğlu’na, Bayburt Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Sabahattin Canmemiş’e, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancıya, Başhekimimiz Dr. Yusuf Polatkıran’a ve Hastane Müdürümüz Hüseyin Kaymak’a Hastanemizin değerli Personeline, Cihazımızın tedarik, kurulum ve eğitim çalışmalarını yürüten Penta firma yetkililerine teşekkür ederim.”

Bayburt Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Yusuf Polatkıran, Ankara Yıldız Rotary Kulüp Başkanı Kemal Özberk'e Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği adına Desteklerinden dolayı Plaket takdim etti.