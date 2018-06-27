 ﻿
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
0
0
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
0
Seçimi böyle izlediler
Seçimi böyle izlediler
0
banner399

Bayburt Belediyesi İlaçlama Mesaisine Devam Ediyor

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Nisan ayından itibaren başlattığı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Bayburt Belediyesi İlaçlama Mesaisine Devam Ediyor
27 Haziran 2018 Çarşamba 10:59

Kene, pire ve diğer zararlı haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları kapsamında daha önce Bayburt merkezdeki birçok okulda bulunan yeşil alanlar ile park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler çalışmalarını karasinek ve sivrisineklerin çoğaldığı alanlara taşıdı. Haşerelerden vatandaşlara gelebilecek zararların önlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları sezon boyunca devam edecek.   

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
Sonraki Haber
Bayburt Belediyesi İlaçlama Mesaisine Devam Ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.