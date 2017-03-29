Bayburt yeni hastanesine 1 adım daha yaklaştı.. HASTANENİN İHALESİ 2 MAYIS’TA Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın seçim döneminde sözünü verdiği yeni hastanenin yer tahsisi ve proje çalışmaları tamamlandı. Hastanenin ihalesi 2 Mayıs 2017’de yapılacak.

Seçim sonrası ardı ardına projeleri hayata geçirilen Bayburt, yeni Hastanesine bir adım daha yaklaştı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bizzat takip ettiği 200 yataklı yeni Bayburt Devlet Hastanesi için ihale tarihi belli oldu.

Yer tahsisi ve proje çalışmaları tamamlanan Hastanenin ihalesi 2 Mayıs 2017 Salı günü saat:10.30’da gerçekleştirilecek.

Modern bir yapı ile 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilecek Hastane, en yeni teknoloji ile donatılacak.

- Hastanenin özellikleri

200 yatak kapasitesine sahip olacak Hastane, Üniversiteye devredilen Askeri kışla arazisinin şehir merkezine bakan bölümünde yer alan 43 dönümlük arazi üzerine yapılacak. Oturum alanı 9.800 m2 olacak Hastanenin, 54.500 m2 toplam kapalı alana sahip olması planlanıyor.

Toplamda 4 bloktan oluşacak Hastanede 55 poliklinik, 12 yataklı klinik, 7 ameliyathane ve 25 yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastaların kalacağı her odada WC ve duş da bulunacak.