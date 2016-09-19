BAYBURT'A RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI

Bayburtlu Hemşerimiz Emekli Albay Atilla Güler'in girişimleri sonuç verdi.

Bayburtlu Hemşerimiz Emekli Albay Atilla Güler; "Bayburt Valiliğine yaptığım şahsi müracaatın olumlu karşılanması sonrasında Yıldız Rotary Kulübü /Ankara tarafından Bayburt Devlet Hastanesine kurulmak üzere armağan edilecek renkli doppler ulutrasonografi cihazına destek maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)/Ankara'da verilecek konsere saygıdeğer hemşehrilerimizin, dernekler ve vakfımızın, bürokratlarımız ile iş dünyamızın gerekli ilgilerini bekler, konuya yakın destekleri nedeniyle Bayburt Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu ve Yıldız Rotary Kulübü Başkanı Kemal Özberk'e minnet ve şükranlarımı sunarım."