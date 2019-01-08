Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı Beslenme Dostu Okul çalışmalarından dolayı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğüne plaket verildi.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi ve kronik hastalıklar ile risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturmak amacıyla beslenme dostu okullar projesi kapsamında ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yapılan faaliyet ve etkinlikler neticesinde il genelinde %64.56 oranına ulaşmıştır. Bu program çalışmaları kapsamında 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumunda” Türkiye geneli dereceye giren iller arasında Bayburt Sağlık Müdürlüğüne Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı Beslenme Dostu Okul çalışmalarından dolayı Bayburt İl Sağlık Müdürlüğüne plaket verilmiştir.

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamındaki çalışmaların 2019 yılında da devam edeceğini bildirerek, bu çalışmalarda gösterilen başarıdan dolayı emeği geçen personelleri tebrik ederek başarılar diledi.