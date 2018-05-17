Yaptığı çeşitli etkinlikler ve düzenlediği kurslarla Bayburt’ta yaşayan bayanların sosyal ve kültürel hayatlarına oldukça büyük katkıda bulunmanın yanında kendilerini geliştirmelerini de sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Anneler Gününü de unutmadı.
Merkezde düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak anneler günü kokteyli gerçekleştirildi. Daha sonra Aile Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çocuk oyun parkından faydalanan çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar sergilendi. Çocuklarının sergiledikleri oyun büyük bir sevinçle izleyen anneler unutulmaz bir Anneler Günü yaşadılar.
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