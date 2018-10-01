Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Risk Faktörlerinin Önlenmesi ve Kontrolü Çalışmaları başladı.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Risk Faktörlerinin Önlenmesi ve Kontrolü Çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılmış olup aile hekimlerince kronik hastalıklar izlemi eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla 26-27.09.2018 tarihlerinde Merkez Toplum Sağlığı eğitim salonunda Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzm. Dr.Barış CAN tarafından birinci basamaktaki tüm Aile Hekimlerine yönelik olarak “Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri” konularında Aile Hekimlerine hizmet içi eğitimi verilmiş olup eğitim sonunda Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCI ve Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Ekrem HATİPOĞLU tarafından eğitime katılan aile hekimlerine KATILIM BELGELERİ verilmiştir.