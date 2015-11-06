75.Yıl ANAOKULUNDA “ KIZILAY HAFTASI ” ETKİNLİKLERİ

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt 75.Yıl Anaokulunda program düzenlendi.

Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay haftası nedeniyle 75. Yıl Anaokulunda, anasınıfı öğrencilerine Kızılay’ın önemi anlatıldı.

Yapılan proje kapsamlı çalışmada öğrencilere sanat, drama, hikaye ve projeksiyon etkinliklerinde Kızılay ile ilgili birçok etkinlik yapılarak günün anlam ve önemini anlatıldı.

Çocukların yaptığı çalışmaların örnekleri fotoğrafları ve Kızılay’ın amacını anlatan kumbara, çadır, sedye, aş tenceresi ve öğretmenler tarafından hazırlanan minyatür sergi okul bahçesinde Protokolün, velilerin ve misafirlerin beğenilerine sunuldu.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, bu projenin Türkiye’nin 81 ilinde var olduğunu belirterek, “ Her ilde 4 pilot okul proje kapsamında “ Geleceğin Kan Bağışçıları” na yönelik bir çalışma idi ve bu manada oldukça başarılı bir çalışma gerçekleştirdik.” Dedi.

“ Türkiye’nin en önemli yardım kuruluşu Türk Kızılayıdır ” açıklamasını yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzer;

“ Geleceğin Kan Bağışçıları” nın hazırlanması adına bu çalışmayı Türk Kızılayı olarak ülkemizde gerçekleştirmekteyiz. Bu proje ile Türk Kızılayı’nın faaliyetlerini, çalışma alanlarını anlatan, öğreten ve bilgilendiren bir uygulama başlattık ve bu uygulamayı genç beyinlerde daha iyi yer etmesi manasında okuma çağındaki çocuklarımızdan başladık ve amacımıza da ulaştık.

“ Geleceğin Kan Bağışçıları Kazanım ” projesi, Ülkemizin Kan ihtiyacını karşılama noktasında gençlerimizi hazırlama projesidir.” Dedi.

Okul müdürü Senem Daştan, “Bu etkinliği yapmaktaki amacımız; Okul öncesi öğrencilerine yardım farkındalığı kazandırmak adına, Kızılay’ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilincini ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemli olduğunu uyguladığımız etkinliklerle pekiştirmekti.

Çocuklarımızın çağdaş uygarlığın yaratıcı, yapıcı, seçkin bireyler olarak yetişmelerin de babaların çocukların eğitimlerinde vazgeçilmez olmaları için ekip ruhuyla, pozitif enerjiyle okul öncesi eğitimini toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak amacıyla babaların ilgi odağı olan futbolu kullanarak kahraman babam vurduğun gol olsun isimli futbol turnuvası düzenleme kararı aldık.

İlk maç 07.11.2015 Cumartesi saat 13.00 da Dede korkut şampiyon halı saha tesislerinde adam olacak çocuklar sınıfı ile minik kuşlar sınıfının babaları ile yapılacaktır. Diğer velilerimiz ve çocuklarımız izleyici olarak katılacaktır. Açılışa valimiz Sayın Yusuf Odabaş ve Milli Eğitim Müdürümüz Seydi Doğan’da katılacaktır.” Dedi.

Programa katılan Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya, Türk Kızılayı Doğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Üzere, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan’a, Müdür yardımcısı Kemalettin Yıldırım’a öğrenci velilerine, kan bağışçılarına katılımlarından dolayı, katkılarından dolayı da Kızılay Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Vali Odabaş, Okul Müdürü Senem Daştan’a bu etkinliğe yapmış oldukları katkılardan dolayı plaket sundu.









