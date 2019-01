Bayburt'ta Yeni Doğan Canlandırma Eğitim Programı Sertifika Dağıtım Töreni düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında 50 personele yeni doğan bebekleri canlandırma ve yaşamsal fonksiyonlarını istikrarlı hale getirmek için gerekli bilişsel, teknik ve ekip becerileri öğretildi. Üç gün süren eğitim programı sonunda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları verildi.

Törende yaptığı konuşmada böylesine faydalı bir eğitim faaliyeti vesilesiyle sağlık çalışanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Pehlivan, Yeni Doğan Canlandırma Eğitim Programı dolayısıyla eğitmen ve kursiyerlerden son derece olumlu geri dönüşler alınmasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, “Bu programın hayata geçirilmesinde başta Sağlık Bakanlığı’mız olmak üzere katkı ve katılımı olan herkese teşekkür ediyorum. Eğitimcilerimiz az önce Bayburt’a geliş süreçlerinden bahsettiler. Biraz meşakkatli olduğunu ancak buraya gelince çok güzel bir ortam, iyi bir organizasyon ve yakın ilgi ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Hayat da aslında böyledir. Bazen beklemediğiniz noktada beklemediğiniz iyilik ve güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Eğitmen ekibi burada eğitim programıyla ilgili olarak kursiyerlerin baştan sona kadar gösterdiği ilgi ve organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini ifade ettiler. Çok memnun olduk. Bu ‘Nerede olduğun kadar ne yaptığın da önemlidir’ anlayışının bir yansımasıdır. Biz Bayburt ilimizde sağlık hizmetlerini nerede en iyi şekilde yapılıyorsa en az orası kadar iyi olma, dünya ve Türkiye standartlarını yakalama hedefiyle yürütüyoruz. Bunu da sağlıkla ilgili her kademede ki personelimiz ile birlikte yapıyoruz.

Hangi aşamada, hangi kademede olursa olsun herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığında zaten kamu hizmetlerinde o arzu ettiğimiz etkinlik ve verimlilik sağlanmış oluyor. Hizmet standartlarının daha iyi noktalara taşınması için devletimizin, hükümetimizin, bakanlıklarımızın belirlediği hedefler doğrultusunda yereldeki potansiyel de değerlendirmek suretiyle hep birlikte gayretle ve özveriyle çalışmak durumundayız” dedi. Her ebeveyn gibi kendilerinin de yeni doğan sürecini yakından tecrübe ettiklerini ve sarf edilen emeğin takdire değer olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Cana can olmak… Yeni doğan, dünyaya merhaba demeye çalışan bebeklerin adeta imdadına yetişmek ne kadar anlamı ve kıymetli… Bizler de her vatandaşımız gibi bu süreçleri yakından yaşadık. Hastanemizin reflekslerini bu sayede daha yakında görme imkânımız oldu. Arkadaşlarımızın hepsi tüm vatandaşlarımıza bu konuda imkânlarını seferber ediyorlar. Tüm bu özverili çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar elde ediliyor. Yeni doğan ölümlerinde rakamlar giderek aşağılara iniyor. Bayburt özelinde konuşacak olursak 2017’de on bebeğimizi kaybetmişken, 2018’de bu rakam yediye düşmüş. Rakamların düşmesi sevindirici fakat bu rakamın bir sıfır olması,her yeni doğanın yaşatılması hedefiyle çalışmalarımıza devam etmeliyiz.

İnşallah her zaman bu hedefe ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Bu konuda bizim en büyük güvencemiz ve desteğimiz bilinçli aileler ve siz değerli sağlık çalışanlarımızdır. Sizin özveriniz, gayretiniz ve tecrübeniz bu anlamda çok önemli. Tüm bu nitelikler bir yandan uygulayarak bir yandan da bu eğitimde olduğu gibi yeni teknikleri öğrenerek, yeni tecrübeler edinerek kazanılıyor. Ailelerin ve bebeklerin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu anlarda imdadına yetişerek onların hayata tutunmasına vesile olmak ne kadar takdire değer bir durum” diye konuştu. Vali Pehlivan özverili gayretlerin vatandaşlarda da karşılık bulduğuna dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler kamu görevlisiyiz. Bu görevlere bilerek ve isteyerek talip olduk. Bize görevimiz karşılığında verilen ücretler dışında bizi asıl ayakta tutan, ruhen derinleştiren ve besleyen şey vatandaşlarımızın şeklen değil yürekten teşekkürü ve duasıdır. Bu duayı ve teşekkürü alabiliyorsak ne mutlu bize. Buna en yakın olan birimlerden birisi inanıyorum ki sağlık camiamızdır. Evde bakım hastalarımızı ziyaret ettiğimizde görüyoruz; yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren vatandaşlarımızın kapılarının sağlık personelimiz tarafından açılması onları son derece mutlu ediyor. Arkadaşlarımız adeta onların akrabası gibi olmuş.

Bunu açıkça ifade de ediyorlar. Bu ne kadar güzel bir durum. Bu dua mekanizmalarını hizmet kanallarıyla faaliyete geçireceğiz ki vatandaşımızın devletine olan güveni daim olsun. Zaten toplum olarak milli ve manevi değerleri üst seviyelerde olan bir milletiz. Artık vatandaşlarımızın kamu birimlerine gelmesini beklemeden o hizmetleri evlerine kadar götürebiliyoruz. Bu devletimizin hizmet standartları olarak geldiği noktayı da gösteriyor. İşte bu hassasiyet başta müteşekkir olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlıklarımız ve ilgili kamu çalışanlarımız olmak üzere herkesin gayreti ile kamu hizmetlerine de yansıyor. Bu seviyeyi, hizmet standartlarını yükselterek pekiştirmek hem görevimiz hem de insanı sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda gerçekleştirilen yeni doğan canlandırma eğitim programının bundan sonra da düzenlenmesi adına gerek eğitimcilerimizden gerekse katılımcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler sağladı.

Hedefimiz vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek. Bu uğurda katkı sağlayan herkese; bu program özelinde de ilimize gelen eğitimcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programa katılan sağlık çalışanlarımızı da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.” İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ise anne ve bebek ölümlerinin dünyada gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bir kriter olduğunu kaydederek, “2017’de Türkiye geneli bebek ölüm hızı binde 9,2 iken Bayburt’ta bu oran binde 8,7 olarak saptandı. Bayburt olarak doğum oranları binler civarında. Sayı az olduğu zaman bahsedilen bu oranları tutturabilmek son derece güç bir durum. Fakat 2018 yılı içerisinde bu oranın binde 6,1 olarak kayda geçmesi bizleri mutlu eden bir durum. Bizlerde buna destek olarak 112 ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili personelimizin bu eğitimleri almasını kararlaştırdık. Çünkü ne kadar planlarsak planlayalım bu doğumların hepsi hastanede gerçekleşemiyor. Bazen ambulansta bazen farklı bir yerde olabiliyor. Ölümlerin büyük bir kısmı zaten bu yeni doğum anında olmakta. Bu vakaları biz öğrendiğimiz bilgi ve edindiğimiz tecrübelerle hayata tutundurabiliriz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Pehlivan tarafından eğitmenlere “Teşekkür Belgesi”, kursiyerlere ise “Sertifikaları” verildi. Fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.