“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ve “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ve “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek,sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak için toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturulması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde “Her gün 10 Bin Adım” teması vurgu yapılarak Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokuluile Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu öğrencilere yönelik olarak “03 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 09:00’ da Konursu Ortaokulu önünde toplanılarak Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCI, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz KARATAŞOĞLU, Okul Müdürü Efkan YAZICIOĞLU, şube müdürleri, sağlık personelleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş Osmangazi Caddesinden ilerleyip Zübeyde Hanım Caddesinden devam edilerek Sağlık Ocağı önünden aynı güzergâh üzerinden geri dönülerek okul önünde yürüyüş sonlandırılmış olup İl sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ tarafından “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü önemi hakkında sağlık yaşam aracı üzerinde öğrencilere konuşma yaptıktan sonra katılımcılara su ve meyve (Elma) ikramı yapılarak etkinlik sonlandırılmıştır.