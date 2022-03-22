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İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
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Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.
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Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.
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Galeriler
Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
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