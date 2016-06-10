TUĞÇE NUR ANADOLUDA BİR ÇOK İLDE PROGRAM YAPACAK

Tuğçenur, Bayburt’umuzun İstanbul'da yetişmiş olan değerli sanatçısı,müzik piyasasına hızlı bir şekilde girdi.

Yaptığı televizyon programları ve single ile dinleyenlerinin beğenisini kazandı .ileriye dönük birçok projede sağlam adımlarla ilerliyor.Ailesinden aldığı desteği hemşerilerinden de görmek istiyor.Bu sezon Anadolu’da birçok il ve ilçelerde Etkinliklerde program alacak.Şu sıralarda yeni bir albüme başlıyor .Eserleri titizlikle seçiyor.Albümle birlikte klip çalışmalarında Mavideniz Müzik firmasında start alacak. Özel bir televizyon kanalında SEYMEN TV’de her hafta siz değerli hemşerileriyle buluşmak için program yapmaktadır.Şimdiden Tuğçenur'a Bayburt Gündem Gazetesi olarak başarılarının devamını diliyoruz . Yolu açık olsun.