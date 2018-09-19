Bayburtlu Sanatçılarımız ,Muhsin Bayburtlu ve Bünyamin Oraçtan Yep yeni bir Program.

Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu ve Bünyamin Oraç , 30 Eylül Pazar günü 20:00 ila 23:00arası Anadolu Dernek Tv’de programa başlayacaklar.

Bayburtlu sanatçılarımızın ortak yapacakları program Müzik ağırlıklı olacak.Bayburt STK ‘ların dan ve İşadamlarından ,Siyasetçilerimize ve diğer sanatçıları konuk olarak ağırlayacaklar.Çok izlenen bir program olması bekleniyor..

ANADOLU DERNEK TV Kanalı Türksat Frekans Bilgisi:

ANADOLU DERNEK TV Kanalı 12559 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 27500 ve FEC değeri 2/3 olarak girilmesi gerekir. ANADOLU DERNEK TV kanalı olarak yayın yapmaktadır.