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Bayburtlu Sanatçı Turan Ali Albümünü tanıttı

Bayburtlu Sanatçı Turan Ali Çayırova da Albüm Tanıtım Gecesinde sanatçıları bir araya getirerek Tanıtım gecesine katılan hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattı.

Bayburtlu Sanatçı Turan Ali Albümünü tanıttı
09 Eylül 2017 Cumartesi 13:33

Sunuculuğunu Sanatçı Sezai Seçenin yaptığı ,Turan Ali Albüm tanıtım gecesine, Bayburt Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu,Bayburt Kültür ve yardım Derneği  Yönetim kurulu Üyesi Yavuz selim Tetik,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla şube Başkanı Levent Ayaz İşadamları ,Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Albüm tanıtım gecesinde sahneye Bünyamin Oraç,Naim Coşkun,Sezai Seçen,Cengiz aydın v e yöresel sanatçılar çıktı.Tanıtım gecesi öncesinde Çayırova Bayburt Anadolu spor kulübü kız folklor ekibi Bayburt barlarıyla davetlileri coşturdu.

Turan Ali geceye katılan hemşerilerimize bir teşekkür konuşması yaptı.

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