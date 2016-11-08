Bayburtlu Aşık Süphani’yle Söyleşi

25.Yıldır Aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Süphaniyle yaptığımız söyleşide Aşıklık geleneğinden,Şiirlerinden ,Bayburtlu hemşerilerimizin ilgisine kadar bir çok sorumuzu yanıtladı.

Bayburtlu Aşık Süphani’yle Söyleşi
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Asıl adı Ali Sırrı Çoban olan Aşık Süphani  1962 Bayburt doğumlu. Arkadaşları hariç bu isimle onu tanıyan yok. Bayburt’un 30 yıllık kültür hayatında Aşık Süphani olarak var olmuş bir isim. İrşadi, Celali, Ağlar Baba,  Hicrani, Hilmi, Esmani, Şaşkuni gibi halk ozanlarından sonra son çeyrek asırdır Bayburt’ta aşıklık geleneğini sürdürenlerin başında geliyor.





 

Etiketler; #Aşık Süphani
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