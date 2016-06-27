AK PARTİ BAYBURT İL BAŞKANI HAKAN KOBAL: BAYBURT’TAKİ YATIRIMLARI ANLATTI

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Gazetemizi ziyaret etti.Gazetemiz İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer’den Gazete hakkında bilgi aldı.

AK PARTİ BAYBURT İL BAŞKANI HAKAN KOBAL: BAYBURT’TAKİ YATIRIMLARI ANLATTI
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Ak Parti İl Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt’ta Ak Parti döneminde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında Bayburt Haber tv’de Bayburt Politika Programında Mehmet Demirerin konuğu oldu.



 
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Ali KILIÇ - 6 ay önce
Acaba gözleri kör olan bizlermiyiz yatırım derken. Akparti kelimesini ağzına alırken once bir duracak akparti hali hazırda 14 yıla yakındır iktidarda bayburt hariç heryerde akparti yatırım ve hizmet sunmuştur. Burda ise oncelikle yatırımları kendilerine ve çevresine birde işe alımlarada kellesini tüm siyasi gücünü ortaya koymuştur. Dünü ne idi bugün ne oldu...
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recep - 6 ay önce
gidin yolları yapın yeter milletin parasını boşa harcamayın.ALLAH soracak elbet birgün
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Masal - 6 ay önce
Bu adam hangi Bayburt'tan bahsediyor?
Şehir sanki harabeye dönmüş hala onu yaptık bunu yaptık
Komik olmayın Allah aşkına masal bunlar masal
Bu şehir sizin gibi basiretsizler yüzünden bu hale geldi.
işi bilen adamları işe almadınız işten anlayan bir vasfı olan bilgi beceri birikimi olanları değil hiç bir becerisi olmayan kendi yandaşlarınıza iş verdiniz.
Hal böyle iken kim proje üretecek?
Sizin eğer gerçek amacınız bu memlekete hizmet etmek olsa peygamberimizin emrine uyup işi ehline verirdiniz.
Kendi yandaşlarınıza değil önce şu kafa yapınızı düzeltin inanın bu şehir o zaman düzelir
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muhalif - 6 ay önce
il başkanı arkadaşımızın görevimidir bayburttaki yatırımları anlatmak.bir ilde yatırımları anlatacaklar olanlar vali ,kaymakam veya kurumların il müdürleridir.il başkanı bunları anlatırken hangi sıfatla bunları anlatıyor.sonuçta siyasi bir partinin il başkanıdır.resmi olarak hiç bir sıfatı yoktur.ama malesef bayburtta bakıyorum bütün resmi işlerde bu arkadaş ön planda.vali gibi hareket ediyor.hemen akıllara şu soru geliyor.yoksa ilimizin gizli valisi bu arkadaşmı.
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gerçekçi - 6 ay önce
Allah aşkına güldürmeyin bizi bayburda ne yatırımı yapılmış elde görülecek bi ley var mı
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talip - 6 ay önce
madem okadar yatırım yaptınız anlata anlata yatırımlarınızı bitiremiyorsunuz,bayburt niye hala göç veriyor .millet vekili sayısı 1 e düştü hala bayburt için çalışıyoz diyorlar demekki çalışmıyorsunuz taraflı çalışıyorsunuz bayburt ta başka zengin aile çocugu kaldımı acaba işe girmeyen sonrada biz garibi garibanı işe yerleştiriyoruz.uyanın gariban sizin yüzünüzden göç ediyo göç.hala neyin kafasındasınız
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Mühendis - 5 ay önce
Görüyorum ki kandırılmış kesim yine iş başında olumsuz olumsuz konuşmadan önce çabalayın bende ordaydım ve yakından gördüm halktan her kesim destekleniyor yeterki Ada'm gibi bi projeniz olsun sadece devlet değil özel vakıf ve kuruluşlarınızda destek veriyor yeri geliyor böle güzel bi şehirde ayağımıza iş gelsin diye beklemek yerine azıcık afedersiniz okuyun bişiler amele olmaktan sıyrılın
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Nihat Hasoğlu - 5 ay önce
İl Başkanı sayın Hakan bey çok güzel açıklammalarda bulundu. Birde paralelcilerle mücadele eden brokratları neden görevden aldırdığını açıklarsa çok sevinirim
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