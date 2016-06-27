AK PARTİ BAYBURT İL BAŞKANI HAKAN KOBAL: BAYBURT’TAKİ YATIRIMLARI ANLATTI

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Gazetemizi ziyaret etti.Gazetemiz İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer’den Gazete hakkında bilgi aldı.

Ak Parti İl Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt’ta Ak Parti döneminde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında Bayburt Haber tv’de Bayburt Politika Programında Mehmet Demirerin konuğu oldu.







