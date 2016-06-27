AK PARTİ BAYBURT İL BAŞKANI HAKAN KOBAL: BAYBURT’TAKİ YATIRIMLARI ANLATTI

Ak Parti İl Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt’ta Ak Parti döneminde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında Bayburt Haber tv’de Bayburt Politika Programında Mehmet Demirerin konuğu oldu.
Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal Gazetemizi ziyaret etti.Gazetemiz İmtiyaz sahibi Mehmet Demirer’den Gazete hakkında bilgi aldı.
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Şehir sanki harabeye dönmüş hala onu yaptık bunu yaptık
Komik olmayın Allah aşkına masal bunlar masal
Bu şehir sizin gibi basiretsizler yüzünden bu hale geldi.
işi bilen adamları işe almadınız işten anlayan bir vasfı olan bilgi beceri birikimi olanları değil hiç bir becerisi olmayan kendi yandaşlarınıza iş verdiniz.
Hal böyle iken kim proje üretecek?
Sizin eğer gerçek amacınız bu memlekete hizmet etmek olsa peygamberimizin emrine uyup işi ehline verirdiniz.
Kendi yandaşlarınıza değil önce şu kafa yapınızı düzeltin inanın bu şehir o zaman düzelir