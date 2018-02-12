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Devran yeni Albümünü İstanbul Gönen Otelde tanıttı.

“Devran 2018” Albüm Gala Gecesi Sanat,Siyaset ve STK temsilcileri bir araya geldi..

Devran yeni Albümünü İstanbul Gönen Otelde tanıttı.
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:44

Devran Albüm tanıtım gecesinde Sanat,Siyaset ve STK temsilcileri bir araya geldi.Bayburtlu sanatçı Devran Albüm tanıtım gecesini İstanbul Bahçelievler Gönen Otelde gerçekleştirdi.

Albüm tanıtım gecesine Sanat,Siyaset,ve Stk temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Bayburtlu hemşerimiz katıldı.

Bir çok sanatçının sahne aldığı Albüm tanıtım gecesinde Devran’a destek yağdı.Bayburtlu Sanatçı albüm tanıtım gecesine katılım sağlayan tüm Sanat,Siyaset ,Stk temsilcileri ve hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.


 

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Etiketler; #Devran
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