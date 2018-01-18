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Cumartesi Akşamları evinize konuk oluyorlar..

Gönülden Gönüle programı hemşerilerimizi ekranlara çekmeye devam ediyor.

Cumartesi Akşamları evinize konuk oluyorlar..
18 Ocak 2018 Perşembe 17:11
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Gönülden Gönüle programı hemşerilerimizi ekranlara çekmeye devam ediyor.

Bayburtlu sanatçılarımız Turan Ali ve Sezai Seçen’in birlikte Seymen Tv’de yaptığı programa Bu Hafta Bayburtlu Sanatçımız Bünyamin Oraç konuk olacak.

Her programda değişik konukları ağırlayan gönülden gönüle programında zaman zaman derneklerimizi ağırlayarak hemşerilerimize güzel anlar yaşatıyorlar.

Bayburtlu sanatçılarımızı ekranlarda hemşerilerimizle buluşturan ikilinin bu haftaki konuğu Bünyamin oraç olacak.

Her Cumartesi akşamı saat 17..00’de Seymen Tv ekranlarında yeni konuklarıyla evlerimize konuk oluyorlar.

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