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Vali Ali Hamza Pehlivan Şair Zihni Caddesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Şair Zihni Caddesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Şair Zihni Caddesi esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
24 Ağustos 2018 Cuma 12:10

Sık aralıklarla gerçekleştirdiği ziyaretlerle esnaf ve vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini bire bir dinleyen Vali Pehlivan Şair Zihni Caddesi esnafını ziyaret etti.

Cadde esnaflarına hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunan Vali Pehlivan yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik etti. Cadde üzerindeki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan görüş, öneri ve talepleri dinleyerek hasbihalde bulundu.

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