İşadamı Kenan Yavuz’un Anadolu’nun değişik yerlerinden derlediği kapı ve tokmaklardan oluşan “Kapı ve Tokmak Sergisi” ziyarete açıldı.

Sergi açılışında konuşan Vali Pehlivan Kenan Yavuz’un hem yerel kültür hem de uygarlık açısından güzel konuları somut çalıştırmalara dönüştürdüğünü belirtti. Başarılı bir iş hayatının olduğunu anımsattığı Yavuz’un kariyer yolculuğu boyunca da değerlerinden uzaklaşmadığını söyleyen Vali Pehlivan, “Hiçbir zaman ilinden, ilçesinden köyünden, köydeki evinden bağını koparmamış. Bu gerçekten takdire değer bir durum. Herkese örnek teşkil etmesi gereken bir yaklaşım.” dedi.

Vali Pehlivan, Yavuz’un “Kapı ve Tokmak Sergisiyle” alışılmışın dışına çıktığını kaydederek, “Uyum ve ahenk yaşamda arzu edilen olgulardır. Hatta inanç ve kültürümüzün de bir gereğidir. Fakat tekdüzelik biraz tehlikeli bir durumdur. Tekdüzelik hayatın renklerini soldurma riski barındırır içerisinde. Maalesef dünyamız ve dünya üzerindeki yaşam globalleşme süreciyle birlikte tekdüzeliğe doğru bir evrilme riski ile karşı karşıyadır. Herkes aynı aygıtı kullanmak, aynı biçimde evler yapmak, aynı alışkanlıkları benimsemek gibi bir eğilim içerisinde adeta. Hâlbuki hayat bu değil. Her anlamda çeşitlilik içeriyor. Biz eğer köklerimizden koparsak yaşamımız da renk ve güzelliğinden kopacaktır. Birbirinin kopyası tekdüze bir yaşam tarzı ortaya çıkacaktır. Bunu önlemenin yolu birey ve toplum olarak gelişim süreci içerisinde; çocukluktan gençliğe, gençlikten erişkinliğe geçiş sürecinde kendimiz özümseyerek yaşamaya çalıştığımız değerleri çocuklarımızın da sahip olacağı şekilde onları yetiştirmek. Bunun en etkili yolu da sadece anlatmak değil karşısına somut çalışmalar koyarak gençlerimize lisan-ı hal ile örnek olmak. Bugün aslında bunun örneğini bu sergide görüyoruz. Bu kapılar ve tokmaklar kültürel değerlerimizden izler taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kapıların çeşitli konularda birden fazla simgesel anlamı olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Mimarı açıdan olduğu gibi manevi dünyamız açısından ve soyut kavramlar itibariyle de kendine münhasır anlamlar ve mesajlar taşıyan bir yapı örneğidir. Hakikaten kapıların da bir mesajı var. Üzerlerindeki tokmaklar bile çeşitlidir. İletişimin bugünkü şekliyle yaşanmadığı zamanlarda o kapı tokmakları birer mesaj verir. Erkeklerin kullandığı tokmak ayrı kadınların kullandığı ayrıdır. Bu hane halkına verilen bir mesajdır. Özellikle gelen misafirin içerdekiler tarafından tanınması ve ona göre hazırlanması konusunda bir mesaj iletir. Kapı ve Tokmak sergisi bizleri hatıralara, farklı duygu ve düşüncelere götürdü. İyi ki böylesine güzel işler yaparak bizleri de bir araya getiriyorsunuz. Bayburt gibi kadim bir şehrimize de böyle kıymetli işler ziyadesiyle yakışıyor. Bu anlamlı sergi için Sayın Kenan Yavuz bey ile saygıdeğer eşlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

İşadamı Kenan Yavuz ise kapı ve tokmak sergisi ile bir hikaye oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Geleneksel yaşama dikkat çekme, geçmişte insanların yaşamlarında önemli yeri olan gereçleri gençlere tanıtma adına çalışmalar da yapıyoruz. İnsanların hatıra eşyaları, kıymetini bilemediğimiz birçok metayı burada birleştirmeye çalıştık. Maalesef köy evlerinin tamamı betonlaşıyor. İnsanlar büyük şehirde yaşıyor, köylerine döndüğünde de şehirdeki evlerinin aynısını yapıyor." dedi.

Konuşmaların ardından sergi açılışını gerçekleştiren davetliler eserleri inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

Program yöresel türkülerin söylendiği müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Beşpınar Köyü’nde bulunan Kenan Yavuz Kültür Evi’nde düzenlenen sergi açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Hanımefendi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, davetliler ve vatandaşlar katıldı.