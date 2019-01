Vali Ali Hamza Pehlivan Mahalle Odaları Buluşmaları kapsamında Kaleardı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Pehlivan ziyaret vesilesiyle mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine kendine özgü lezzetiyle tadı damaklarda kalan Kaleardı Eriği’nin bilimsel olarak araştırılıp,elde edilen sonuçlara göre ilerleyen süreçte coğrafi tescil çalışmalarının başlatılması için talimat verdi.

Vali Pehlivan yatsı namazı sonrası gerçekleşen buluşmada vatandaşların ihtiyaç, sorun, talep ve önerilerini dinleyerek İlimizdeki yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mahalle adına ev sahipliği yapan Kaleardı (Halfikale) Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası nezdinde buluşmaya katılan vatandaşlara teşekkür eden Vali Pehlivan,“Mahalle odaları geleneği Bayburt ilimizin geçmişinden bugüne taşınan ve inşallah bugününden de yarınlarına taşınacak olan en güzel ve anlamlı gelenekleden birisi. Herkesin bir biriyle yüz yüze baktığı, göz göze gelip sohbette bulunduğu çok hoş bir ortam. Bütün Köylerimizde ve Mahallelerimizde bu güzel ortam var. Öncelikle bu geleneği yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize örnek bir gelenek. İnşallah sizler aracılığıyla da gelecek nesillere taşınacaktır.” dedi.

Kamu hizmeti sunan kurumlar ile yöneticilerin bu geleneğin bir parçası olmalarının önemli olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Geçen yıl çok sayıda mahalle odaları ve köy odaları buluşmalarını gerçekleştirmiştik. Çeşitli vesilelerle bu odalarda ziyaret programları yaptık. Yaz boyunca köylerimizi ziyaret ederek bu programlarımızı devam ettirdik. 2019 yılının ilk mahalle odası buluşmasını da Kaleardı Mahallemizde gerçekleştirmek istedik. Tabi ki burada öncelikli amacımız vatandaşlarımızla hasbihalde bulunmak ve gönüldaşlık yapmaktır. Hayatın akışı içerisinde elbetteki sorun ve ihtiyaçlar da var. Vatandaşlarımızın taleplerinin,ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi, sorunların çözülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızın amirleriyle bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Birçoğu bildiğimiz, yakından takip ettiğimiz konular. Fakat bu vesileyle ihtiyaç, talep ve önerileri daha yakından ve detaylı tespit etme, inceleme fırsatı buluyoruz.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, ülke genelinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de kamu hizmetlerine her geçen gün yenilerinin eklendiğini kaydetti. Sağlıktan eğitime, tarımdan altyapı hizmetlerine, kültürden spora ve sosyal hizmetlere kadar her konuda yatırımlar ile hizmetlerin hayata geçirildiğini bildiren Vali Pehlivan, “Biz burada otururken bile evde bakım hizmetleri ekiplerimiz köylerde hastalarımızı ziyaret ediyor. Eğitimde velilerimizin evlerinde ziyaret edildiği ‘Evimdesin Öğretmenim’ projesi var. Eğitimcilerimiz öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ediyorlar. Engellilerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız hepsi artık evlerinde ziyaret edilerek gerekli hizmetler sağlanıyor. Artık vatandaşlarımızın sadece kamu kurumlarına gelerek iş ve işlemlerini gerçekleştirdiği bir anlayışla çalışılmıyor. Hizmetler vatandaşlarımızın ayaklarına kadar ilgili personelimiz marifetiyle götürülüyor. Bayburt’ta göreve başladığım günden bu yana bir çok vatandaşlarımızı ben de bizzat evlerinde ziyaret ettim. Onların sunulan hizmetlere yönelik değerlendirmelerini bire bir dinledikçe geçmiş ile bugünün kıyaslamasını daha kolay yapabiliyorsunuz. Aramızda bizlerden daha genç kardeşlerimiz var. Onlar nispeten daha fazla imkan içerisinde yetiştiler. Fakat yaşça daha büyük olanlara neler yaşadılar diye sorsak; geldiğimiz noktayı daha iyi değerlendirme fırsatımız olacaktır. Kat ettiğimiz mesafeyi görerek, oradan aldığımız güçle geleceğe güvenle bakmak adına bu değerlendirmeyi yapmak durumundayız. Havaalanından, Yeni Devlet Hastanesi, Okulları, Kamu Hizmet Binaları, OSB’si, Polis Eğitim Merkezi, Komando Kışlası, Spor Salonları, Kültür Han ve giderek büyüyen ve gelişen Üniversitesine, altyapısı,yolları,parklarına kadar yapılan hizmetlerden, yatırımlardan bahsetmemizin sebebi geldiğimiz seviyeyi idrak etmek, geleceğe daha da güvenle bakmaktır. Bütün bu yatırımların hayata geçmesi için desteklerini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Bakanlarınıza, bir önceki dönem Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal’a,sayın Milletvekillerimize,ilgili kurum ve kuruluşlara Bayburt İli olarak şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Köylerimizde İl Özel İdaremiz, il ve ilçe merkezlerimizde belediyelerimiz tarafından yapılan altyapı yatırımları devam ediyor. 2018 yılında belli ekonomik sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen sırf Özel İdaremiz bünyesinde 559 kalem iş yapmış durumdayız. Bu az bir rakam değil. İnşallah bu yatırım ve hizmetlerin devamı da gelecek. Organize Sanayi Bölgesi’nde birinci etap çalışmalar tamamlandı. Şimdi o bölgede yeni fabrikaların kurulması için canla başla çalışıyoruz. Şu anda 80 milyon tutarında; ilk başta 80 kişi, ilerleyen süreçte ise 200 kişilik istihdam sağlanması planlanan çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. İhracata yönelik TSE belgeli yerli ve milli bir ürün üretecek. Bu tür fabrikalarda inşallah iş arayan genç kardeşlerimizi istihdam edeceğiz. İşte bu yatırımlarla kalıcı istihdama yönelmeye gayret ediyoruz. Hemen yanı başında tarımla ilgili Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından kurulan bir yatırım hayata geçirildi. Doğal Taş Fabrikamız, koruge boru üretim ve geri dönüşüm fabrikası gibi toplamda yapılan yer tahsisi 40’a ulaştı. İnşallah tüm bunlar birer somut yatırıma dönüşecek. Bunun için çabalıyoruz. ”

“Sayın Cumhurbaşkanı’mız son bir yıl içerisinde Bayburt ilimizi iki kez ziyaret ettiler. Her ziyaretleri önemli,büyük yatırımlara vesile oldu. 4 bin kişilik spor salonunun ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Havaalanının temeli atıldı. Komando Kışlası kurulum çalışmaları hız kazandı. Bayburt Kalesi’nin sur onarımları inşallah yeni inşaat sezonunda devam edecek. Hatta Kale ile ilgili güzel bir sürprizimiz var. Burada sizlere paylaşmış olalım; biliyorsunuz kalemizin üzerinde çiniler olması hasebiyle tarihi kaynaklarda ‘Çinimaçin Kalesi’ olarak da yer alıyor. Zamanla tahrip olan bu çinilerin tekrar yerine konulması için çalışmaları başlattık. Ölçümlemelerine kadar arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bu sene içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz. Kale surlarına güneş vurduğunda eskiden olduğu gibi inşallah ışıl ışıl parlayacak. Bayburt Kalesi’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamında su sarnıçları, konaklama alanları tespit edildi. Zamanında kilise, sonrasında ise Cami olarak kullanılan yapının etrafında kazı çalışmaları devam ediyor,onarımı da gerçekleştirilecek. Seneye Bayburt Kalesi ile ilgili çalışmalar devam edecek. Kalenin hemen önünde güzel panoramik bir müze çalışmamız var. Proje çizim çalışmaları şu anda devam ediyor. Bu proje Kaleardı Mahallemize ve Bayburt’a değer katacak yatırımlarımızdan birisi olacak. Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kültür Han’ın inşaat çalışmalarına başlandı. Türkiye’de sadece bir örneği daha olan bir proje. İkinci örneği Bayburt ilimizde olacak. İçerisinde sergi salonları, sinema salonları, ortak kullanım alanları, konferans salonu gibi mimarisiyle de göz dolduracak çok güzel bir proje hayata geçiriliyor. Hemen karşısında Baksı Müzesi tarafından Kadın İstihdam Merkezi yapılacak. Yer tahsisi gerçekleştirildi. O bölgede Çoruh’un iki yakasını bir birine kavuşturacak güzel bir köprüyle bağlantı sağlanacak. Kaleardı Mahallemizdeki köprü de Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ikmal ihalesiyle yeniden yapılacak. Kaleardı Dede Paşa Parkı’ndan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için bölgedeki taş ocaklarının taşınması gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak en üst düzeyde başta Sayın Bakanımız olmak üzere, İlin Valisi olarak ben, süreci çok yakından takip ettik ve taşınma için gerekli girişimleri başlattık. Bu süreçle ilgili çalışmalar biraz zaman alıyor. Taş ocakları için yeni yerlerin tespiti yapıldı. Enerji hatları çekiliyor. Bu yıl içinde ocakların taşınma süreçlerini tamamlamak için İl Mahalli Çevre Kurulumuzdan gerekli kararlar çıktı. İlgili arkadaşlarımız takibini yapıyor. Bu konuda her hangi bir geri adım söz konusu değil. Pek çok kamu yatırımının var olduğu Kaleardı Mahallemiz ocakların taşınmasıyla ve beraberinde Çoruh boyunca gerekli rekreasyon alanları oluşturmaya yönelik çalışmalarının yerine getirilmesi ile çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Yarınlar inşallah her açıdan daha aydınlık olacaktır. Yeter ki; bugün olduğu gibi yan yana, omuz omuza, gönül gönüle olmaya devam edelim. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyor,sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, Vali Pehlivan’a ziyaretlerinden dolayı mahalle olarak çok memnun kaldıklarını belirterek teşekkürlerini iletti, mahallenin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

Buluşma yöresel oyunların sergilenip, kasideler okunmasının ardından sona erdi.

Kaleradı Mahalle Odası buluşmasına Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.