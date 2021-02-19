Kop Şehitlerine ithaf edilen “Kop Ağıtı” yayınlandı

Anadolu müdafaasında önemli dönüm noktası olan Kop Savunması’nın şehit ve gazilerine ithafen icra edilen ‘Kop Ağıtı’ klibi yayınlandı.

Söz ve müziği Fatih Dündar’a ait olan ‘Kop Ağıtı’ eseri Uğur Dündar tarafından seslendirildi. Kop Savunmasının yaşandığı alanlarda yaz ve kış görüntüleriyle klip çekimleri tamamlanan eser, bugün (18.02.2021) yayınlandı. Öncelikli olarak youtube kanalında paylaşılan klip, video/mp3 olarak tüm sosyal ve dijital platformlarında yer alacak. Ayrıca bazı yerel kanallarda da yayınlanacak.

Bu eserin, ‘muvaffak olunmuş Plevne’ olarak nitelendirilen Kop Savunması’na, bu şanlı müdafaanın şehit ve kahramanlarına bir nebze olsun farkındalık oluşturacağını belirten Fatih Dündar, katkılarından dolayı Kenan Yavuz’a ve emek veren herkese teşekkür etti.

Kop Ağıtı

Selamımı alıp götürsün rüzgar

Desin Kop Dağları geçit vermiyor

Vatan için doğmuş yiğit evlatlar

Siper olmuş gözü mermi görmüyor

Bir yanı dumanlı bir yanı ayaz

Ufukta şehadet dillerde niyaz

Ateşten geceler karanlık biraz

Karlı dağlar pek de beyaz durmuyor

Anam duasını eksik etmesin

Küffarın silahı cana yetmesin

Düşmanı atmadan ömür bitmesin

Dündari, vatansız hayat sürmüyor

Söz & Müzik: Fatih Dündar

Vokal: Kader Top

Bağlama: Mustafa Gökoğlan

Mey: Serdar Eslek

Bas Gitar & Piyano: Salih Başaran

Aranjör / Klip Yönetmeni: Fatih Dündar