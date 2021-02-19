Kop Şehitlerine ithaf edilen “Kop Ağıtı” yayınlandı

Anadolu müdafaasında önemli dönüm noktası olan Kop Savunması’nın şehit ve gazilerine ithafen icra edilen ‘Kop Ağıtı’ klibi yayınlandı.
Söz ve müziği Fatih Dündar’a ait olan ‘Kop Ağıtı’ eseri Uğur Dündar tarafından seslendirildi. Kop Savunmasının yaşandığı alanlarda yaz ve kış görüntüleriyle klip çekimleri tamamlanan eser, bugün (18.02.2021) yayınlandı. Öncelikli olarak youtube kanalında paylaşılan klip, video/mp3 olarak tüm sosyal ve dijital platformlarında yer alacak. Ayrıca bazı yerel kanallarda da yayınlanacak.
Bu eserin, ‘muvaffak olunmuş Plevne’ olarak nitelendirilen Kop Savunması’na, bu şanlı müdafaanın şehit ve kahramanlarına bir nebze olsun farkındalık oluşturacağını belirten Fatih Dündar, katkılarından dolayı Kenan Yavuz’a ve emek veren herkese teşekkür etti.
Kop Ağıtı
Selamımı alıp götürsün rüzgar
Desin Kop Dağları geçit vermiyor
Vatan için doğmuş yiğit evlatlar
Siper olmuş gözü mermi görmüyor
Bir yanı dumanlı bir yanı ayaz
Ufukta şehadet dillerde niyaz
Ateşten geceler karanlık biraz
Karlı dağlar pek de beyaz durmuyor
Anam duasını eksik etmesin
Küffarın silahı cana yetmesin
Düşmanı atmadan ömür bitmesin
Dündari, vatansız hayat sürmüyor
Söz & Müzik: Fatih Dündar
Vokal: Kader Top
Bağlama: Mustafa Gökoğlan
Mey: Serdar Eslek
Bas Gitar & Piyano: Salih Başaran
Aranjör / Klip Yönetmeni: Fatih Dündar