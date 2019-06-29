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Kenan Yavuz Kültür Evi, Karadeniz gazetecilerini ağırladı

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin misafiri olarak Bayburt’a gelen 50'ye yakın gazeteci Kenan Yavuz Kültür Evi’ni gezdi.

Kenan Yavuz Kültür Evi, Karadeniz gazetecilerini ağırladı
29 Haziran 2019 Cumartesi 11:02

İş adamı Kenan Yavuz'un doğduğu coğrafyaya bir armağanı olarak Beşpınar'da yükselen ve Bayburt’a önemli bir değer katan Kenan Yavuz Kültür Evi bölge gazetecilerini ağırladı.

Kenan Yavuz Kültür Evi Vakfı gönüllüsü Mete Emir’in verdiği bilgiler eşliğinde yapıları ve sergilenen eserleri inceleyen gazeteciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Emir, Kenan Yavuz Kültür Evi’nin oluşum aşamasından bahsederek, “Burayı, bir Bayburt sevdalısının doğduğu topraklara gösterdiği vefa örneği olarak nitelendirebilirsiniz.

Günümüzde kaybolmaya yüz tutan bir çok eser burada sergilenmektedir. Özellikle insanoğlunun son yüzyılda geçirdiği evreleri müzede sergilenen eserlerde ve aslının aynısı olarak inşa edilen yapılarda bulabilirsiniz. Bu anlamda toplumsal hafızaya ışık tutmaktadır” dedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise, iş adamı Kenan Yavuz’un görev yaptığı bütün yerlerde Bayburt’a ve Bayburtlu’ya verdiği değerle tanındığını kaydetti. Yıldız, Bayburt’a kültür evi kazandıran Kenan Yavuz’a teşekkür ederek, Bayburt’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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