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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin, belgesel film gösterimi İstanbul Emek Sahnesinde

Avrupa'nın zirvesine giden yol: 'Bir Sahiplenme Hikâyesi' Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin, Avrupa’nın en iyi müzesi olmasına uzanan hikâyesinin anlatıldığı belgesel film gösterim için gün sayıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin, belgesel film gösterimi İstanbul Emek Sahnesinde
11 Şubat 2022 Cuma 18:02

Belgesel filmin gala gecesi 24 Şubat 2022 Perşembe günü, İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek. KIUDAKA desteği ile Habitat TV tarafından çekilen film, müzenin tanıtımının yanında Bayburt’un tarihi ve coğrafi güzelliklerini de tanıtıyor.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz; "Valimiz Cüneyt Epçim beyin liderliği ile KUDAKA tarafından desteklenen filmimizi Türkiye’nin belgesel film konusundaki en önemli isimleri Coşkun Aral, Serhan Bali ve Habitat TV ekibi tarafından çekildi. İngilizce alt yazılı olarak yayına girecek olan belgeseli ulusal ve uluslararası belgesel film gösterimi platformlarında da yayınlayacağız.

Bu belgesel müzemizi ve kadim Anadolu/Bayburt kültürünü dünyaya tanıtmamızda çok büyük katkı sağlayacak" dedi. Kenan Yavuz, gala gecesine seyahat acentaları, tur rehberleri, sanatçılar ve gazetecilerin davet edildiğini belirterek, "Istanbul’un ve hatta Avrupa’nın en güzel sahnelerinden bir olan Emek Sahnesinde seyirci ile buluşacak belgeselimiz için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.



 

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