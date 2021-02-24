Hemşerimiz Deniz Erkinden Gerçek bir hayat hikayesi,Ben zaten Aşıktım ,Kitapçılarda

“Ben zaten âşıktım sen üstüne geldin” adlı , Kitabı satışta. Deniz Erkin Purut’un kitabı “Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin” tüm Türkiye’de satışta.

Deniz Erkin Purut (d. 16 Şubat 1993, İstanbul) Türk Yazar.

İlk romanı ‘’Ben Zaten Aşıktım Sen Üstüne Geldin’’ ile büyük beğeni toplayan yazar, yine aynı eseriyle 2020 yılının en çok satanları listesine girmeyi başarmıştır.

Hayat Öyküsü

İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Erkin Purut, eğitim hayatına Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu’nda başladı. Henüz küçük yaşlardan itibaren yazmaya olan merakıyla öne çıkan Purut, tarih öğretmeni Ali Ayvacı’nın da yönlendirmesiyle edebiyata olan ilgisini geliştirdi. Bu dönemde ilçe genelinde yapılan birçok kompozisyon yarışmasında birincilik elde eden Purut, daha o zamanlardan ileride iyi bir yazar olacağının sinyallerini vermiştir.

Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenimine devam eden Deniz Purut, üretmeye olan ilgisine tiyatro metin yazarlığı yaparak devam etti. İçindeki sanat aşkı, onu birçok farklı dalda eserler üretmeye itiyordu. Edebi eserlere düşkünlüğü ile tanınan Purut, yazarlığının dışında iyi bir okuyucu olarak da biliniyordu.

Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam eden Deniz Erkin Purut, edebiyat bölümünü kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Bu dönemde yazar, kendisini her şeyden soyutlayarak yalnızca eğitimine odaklandı. Teknik anlamda önemli yollar kat eden Deniz Erkin Purut, üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Sanat Hayatı

Yazın hayatına kışın başlayan Deniz Erkin Purut, yayınlanmamış birçok eserinin yanı sıra 2020 yılında çıkan ‘’Ben Zaten Aşıktım Sen Üstüne Geldin’’ isimli eserin sahibidir. Yazar, yine aynı eseriyle 2020 yılının en çok satanları listesine girmeyi başarmıştır.

Purut, kitap yazarlığının yanı sıra bir dönem tiyatro yazarlığı yapmıştır. Yazdığı oyunlar milyonlarca insana sahnelenmiş ve büyük beğeni toplamıştır.

Hikaye anlatma sanatına gönül vermiş olan Purut, bu özelliğini sanatın farklı enstrümanlarını kullanarak devam ettirdi. Hemen hemen tüm müzik platformlarında yayınlanmış olan Dipteki Adam, Gelmeyecek Mektuplar ve Enkaz isimli eserleri kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatın birçok farklı dalında eserler üreten Deniz Erkin Purut, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.