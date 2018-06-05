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Dil Sultanları Mest Etti

Bayburt Belediyesi tarafından Tarihi Taşhan’da düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Dil Sultanları Mest Etti
05 Haziran 2018 Salı 18:39

Etkinlikler kapsamında sahne sırası bu defa Bayburt kültüründe önemli bir yer tutan âşıklarındı. Vatandaşlar Taşhan’ın tarihi atmosferinde Bayburt’un sözlü kültürünün en önemli unsurlarından olan aşıklık geleneğinin temsilcilerinden Âşık Süphani ve Murat Piroğlu’nun eslendirdiği birbirinden güzel türkü ve deyişlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.

Başkan Memiş ve Milletvekili Adayı Battal’da Katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Fetani Battal’da vatandaşların keyifli dakikalarına eşlik ettiler.  İki tarihi figürün vatandaşlarla buluştuğu âşıklar şöleni 8 Haziran Cuma günü Aşık Kul Nuri’nin sahne alacağı teravih namazından sonra ki program ile sona erecek.

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