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Dede Korkut Anıtı Yerine Monte Edildi

Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru Dede Korkut’un 2019 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne girmesinin ardından Bayburt Belediyesi bu durumu bir anıtla ölümsüzleştirdi.

Dede Korkut Anıtı Yerine Monte Edildi
25 Eylül 2020 Cuma 15:24

Bayburtgündem- Dede Korkut rölyefi ile Korkut Ata’nın Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne girdiğine dair Bayburt Belediyesi’ne takdim edilen belgenin kopyasının da yer aldığı anıt, Saray Bahçesi’ne yerleştirildi.

               Anıtın konulmasını yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada “ Geçtiğimiz yıl 25. Sini düzenlediğimiz Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri’ne davetimizi kırmayarak iştirak eden UNESCO Türkiye Millî                 Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz Bey tarafından Dede Korkut’umuzun UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne alındığına dair belge tarafımıza teslim edilmişti. Hem Türk Dünyası' nın Korkut Ata’sının bu listeye girmesi, hem de buna dair belgenin Dede Korkut şehri olan Bayburt’umuza takdim edilmesi bize unutulmaz bir sevinç yaşattı” Dedi.

                 Bu durumu bir anıtla ölümsüzleştirmeye karar verdiklerini ifade eden Başkan Pekmezci, “ Dede Korkut Türk Dünyası için önemli evet ama Bayburt için ayrı bir önemi var. Çünkü Bayburt’umuz Dede Korkut Hikâyelerinde mekân ismi olarak geçmektedir ve Dede Korkut’un mezarı şehrimizde Masat Köyü’nde yer almaktadır. Bayburt’un bu kimliğini gelecek kuşaklara taşımak adına bir nişane olacak bu anıtı yapmayı uygun gördük.” Diye konuştu.

 

Etiketler; #dede korkut
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