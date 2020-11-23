Bayburt'un kaderine terk edilen doğal turizm değerlerinden Çımağıl Mağarası sit alanı olarak tescillendi.

Bayburt'un turizm potansiyeli açısından oldukça önem arzeden fakat turizm merkezi olabilmesi için bugüne kadar olumlu tek adım dahi atılmayan Çımağıl Mağarası sit alanı olarak tescillendi.

Bayburt merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çımağıl köyü sınırları içerisinde bulunan Çimağıl Mağarası 'doğal sit alanı' olarak tescillendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'deki bazı alanların, "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanda, Bayburt'ta Çimağıl Mağarası (BAY01) doğal sit alanı olarak belirlendi.

Bayburt'ta Valilik yapan isimlerin ve Bayburt Milletvekilllerinin son 20 yıllık süreçte onlarca kez, 'en kısa sürede turizme kazandırılacak' sözlerine rağmen bir türlü makûs talihini yenemeyen Çımağıl Mağarası, umarız sit alanı ilan edilip, yine öylece bırakılmaz. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük mağarası olarak da bilinen Çımağıl Mağarası, Gümüşhane’nin gizli tacı olarak nitelendirilen Karaca Mağarası gibi keşfedilmeyi, doğal güzelliği ile insanlığın hizmetine açılmayı ve kent tuzimine katkı sunmayı bekliyor.





