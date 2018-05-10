Bayburt ili Aydıntepe ilçesi Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.
Fuarda 32 adet çalışma sergilendi öğrencilerimize öğretmenlerimize ve okulumuz idarecilerine teşekkür ediyoruz. Programımıza katılarak bütün proje çalışmaları ile tek tek ilgilenip çocuklarımızın heyecanlarına ortak olan Kaymakamımız Sayın Selçuk HASKIRIŞ ve Belediye Başkanımız Sayın Haşim ŞENTÜRK’e teşekkür ederiz.
Ülkemizin bilgi üretme yarışında dünya ülkeleri ile olan yarışına inşallah katkı sağlayacak bilim insanları yetişiyor…
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