Beşiroğlu'nun son şiirleri 'Kuvveden Fiile' adlı eserde toplandı

Bayburtlu şair-yazar Faruk Nafiz Kılıçalan'ın (Beşiroğlu) 'Kuvveden Fiile' adlı şiir kitabı yayınlandı.

Bayburtlu Şair-Yazar Kılıçalan'ın son yıllarda kaleme aldığı şiirler İskenderiye Yayınlarından okuyucuyla buluştu. Halk edebiyatı tarzındaki şiirlerinde babasının ismini mahlas olarak kullanan, 'Beşiroğlu' imzasıyla şiirler yazan Kılıçalan'ın dördüncü şiir kitabı olan yeni eserinde 100'ü aşkın şiir bulunuyor. Kitabın önsözü, Türk edebiyatının yaşayan önemli isimlerinden şair-yazar Yahya Akengin kaleme almış.

TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Beşiroğlu ile düşüncülerini şöyle aktarıyor: "Türk halk edebiyatında şairlerin takma ad kullanmaları köklü bir gelenektir. Halk şiirinin zengin damarlarından olan Bayburt’ta yetişen Faruk Nafiz Kılıçalan da bu geleneğin içinden yürürken şiirlerini Beşiroğlu imzasıyla yayınlamaktadır. Şiir ya da nesir alanında ürün vermek için, şair ve yazarın öncelikle söyleyecek sözü olması gerekir. Beşiroğlu da söyleyecek sözü olduğu gibi, ülkemizden, yurdun ve insanların sevinçleri gibi dertlerini de dile getirip paylaşmadan edemeyen bir kalem sahibi. Her şeyden önce memleketini ve insanlarını seven bir yürek taşıyor.

Faruk Nafız Kılıçalan (BEŞİROĞLU) Şair - Yazar





