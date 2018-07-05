 ﻿
150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
0
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
PROJELERİN HAYATA GEÇECEĞİ KONUSUNDA İNANCIMIZ TAM
0
0
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
0
banner399

BAYBURT’UN KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt kültür ve turizme yönelik yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayburt Kalesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

BAYBURT’UN KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
05 Temmuz 2018 Perşembe 16:56

İncelemeler kapsamında Bayburt Kalesi’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışma alanlarını gezen Vali Pehlivan ile Genel Müdür Kurt, kale eteklerine yapılacak Müze, Kavalılar Konağı,Yeraltı Şehri, Cimağıl Mağarası, Konak restorasyonları ile ilgili olarak yürütülmekte olan çalışmalar ve ileriye yönelik atılması gereken adımlar konusunda bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan ile Kurt alandaki incelemelerinin ardından sur içi kısımlarda devam eden çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkilileri ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Vali Pehlivan ile Kurt Müze projesinin bir an önce tamamlanıp yapım çalışmalarına başlanılması hususunda mutabık kaldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’a incelemeleri sırasında Genel Müdür Yardımcısı ve Uygulamalar Daire Başkanı Yakup Harmanda, Kamulaştırma Şube Müdürü Hatice Şan, Rölöve ve Anıtlar Erzurum Bölge Müdürü Suat Bakır, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, Bayburt Müze Müdür Vekili Adem Bedir ile diğer ilgililer eşlik etti.

banner397
Etiketler; #Müzeler Genel Müdürü #Yalçın Kurt
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
İl idare şube başkanları toplantısı Baksı Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Sonraki Haber
Çiftçilere makine ve ekipman destekleri devam ediyor..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.